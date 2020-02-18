Командир подразделения предстанет перед судом за смерть солдата в зоне АТО

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Вторник, 18 февраля 2020, 17:56

Дело военнослужащего, который обвиняется в избиении до смерти подчиненного солдата в зоне АТО, передано в суд.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следователи ГБР установили, что в июле 2016 года командир одного из воинских подразделений, при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области, из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным применил к нему физическое насилие при построении личного состава.

В результате так называемого "воспитательного процесса", потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Темы: ГБР АТО Донбасс


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