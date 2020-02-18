Волкер не вірить у вибори в ОРДЛО цього року

1059 переглядів
Вівторок, 18 лютого 2020, 19:54

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні, не думаю.  Ну як ви можете провести чесні та вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили та бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори", - сказав Волкер.

Він також зазначив, що під час своєї роботи не чув жодних натяків від української влади на таку можливість.

"Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах і це у них виходить дуже впевнено. Але жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось навіть розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією", - сказав Волкер.

Дипломат нагадав, що подібні конфлікти у світі відбуваються не вперше, і намагання швидко провести вибори, як наприклад у Боснії, ні до чого доброго не призвели.

"Та я підкреслю: я ніколи не чув, щоби такий варіант розглядався Україною", - додав він.

Читайте також: У Польщі прокоментували плани України провести вибори в ОРДЛО вже цьогоріч

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на окупованому Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні.

Теми: вибори ОРДЛО Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков розповів про "спільні перехідні поліцейські сили" на Донбасі  18 лютого 2020, 04:15
Пристайко не здивується, якщо під час виборів на Донбасі оберуть поплічників окупантів 18 лютого 2020, 02:00
Вибори по округу №179: за крісло в Раді позмагаються 40 кандидатів 17 лютого 2020, 19:37
Усі новини
Головні новини
Стало відомо ім’я загиблого в ранковому бою на Донбасі
Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм
Колишній військовий розповів, чому бойовики пішли у наступ на Луганщині
НАБУ назвало таємницею причину візиту Ахметова в бюро
Усі новини
поради

8 пісень, які точно не варто вмикати під час сексу

дослідження

Чоловіки відчувають стрес, коли жінки заробляють більше. І коли менше – теж

подкаст

Чому ми так любимо секс? Пояснює нейрофізіолог