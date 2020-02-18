Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Росія ще не досягла своєї стратегічної мети в Україні

Вівторок, 18 лютого 2020, 20:56
Волкер: Росія ще не досягла своєї стратегічної мети в Україні

Стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка матиме проросійський вектор.

Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю "Європейській правді".

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута – їй потрібно, щоби в Києві з’явилася влада, що буде догідливою, послужливою для Москви…Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", - сказав Волкер.

Водночас, він переконаний, що російські плани в Україні не будуть втілені.

"Я упевнений у цьому, бо бачу, як змінилася Україна. Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція та кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І що найголовніше – український народ нині має дуже сильну та чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи.", - додав він.

Дипломат підкреслив, що війна в Україні лишається свідомою, спланованою дією Росії, мета якої – тиснути на український уряд.

"І це дійсно має назву "війна". Її веде Росія проти України", - сказав Волкер.

Читайте також: Зеленський обрав розумну стратегію по Донбасу, але поступок не має бути – Волкер

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: