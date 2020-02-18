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Волкер: Россия еще не достигла своей стратегической цели в Украине

Вторник, 18 февраля 2020, 20:56
Волкер: Россия еще не достигла своей стратегической цели в Украине

Стратегической целью России в Украине появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Европейской правде".

"Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута - ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы ... Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант - это контроль", - сказал Волкер.

В то же время, он убежден, что российские планы в Украине не будут воплощены.

"Я уверен в этом, потому что вижу, как изменилась Украина. Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное - украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что война в Украине остается сознательным, спланированным действием России, цель которого - давить на украинское правительство.

"И это действительно называется "война". Ее ведет Россия против Украины", - сказал Волкер.

Темы: РосcияУкраинаоккупация
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