Синоптики обіцяють "весну" майже по всій Україні

В Україні у середу невеликий дощ у Криму та південно-східних областях, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Повідомлення синоптиків: "У Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях місцями туман. У східній частині та в Карпатах вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла".

Деталі: У Києві та області у середу температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. Без опадів. 20-21 лютого температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, подекуди туман.

20-21 лютого лише в західних областях, Криму та Приазов'ї місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 1-6° морозу.