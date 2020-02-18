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Синоптики обещают "весну" почти по всей Украине

Вторник, 18 февраля 2020, 21:20
Синоптики обещают весну почти по всей Украине

В Украине в среду небольшой дождь в Крыму и юго-восточных областях, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Сообщение синоптиков: "В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. 

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла, на юге страны до 12°. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла".

Детали: В Киеве и области в среду температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°, в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. Без осадков. 20-21 февраля температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла, местами туман.

20-21 февраля только в западных областях, Крыму и Приазовье местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем ​​1-6° мороза.

 
 
 

Темы: погодаУкраина
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