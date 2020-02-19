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Представник України в ООН зачитав постпреду РФ вірш

Середа, 19 лютого 2020, 00:52
Представник України в ООН зачитав постпреду РФ вірш

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зачитав російському постпреду Василю Небензю, вірш російського поета Євгена Євтушенка "Чи хочуть росіяни війни?".

Джерело: Громадське

Пряма мова представника України: "Хотят ли русские войны?". Я процитую: "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны".

Коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники. Того Сталіна, який свого часу був винесений з Мавзолея, але, як бачиться, не з умів. "Но как из наследников Сталина, Сталина вынести", написав той же Євтушенко у 62-му році.

"Пусть мне говорят — успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее".

Коли ростуть як гриби пам’ятники цьому диктатору та вбивці, автору геноциду українського народу 30-х років, я хочу завершити свій виступ питанням до російського представника: "Так хотят ли русские войны?"".

Пряма мова представника Росії: "Я не знаю, які портрети понесуть на 9 травня, навряд портрети Сталіна, сумніваюсь. Але я не знаю, які портрети понесуть на 9 травня у Києві. Чи буде в Києві взагалі парад, присвячений нашій спільний, до речі, перемозі?".

Деталі: 18 лютого відбулося засідання Радбезу ООН з нагоди річниці підписання Мінських угод. Засідання скликала Росія.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаДонбас
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