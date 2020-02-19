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Представитель Украины в ООН зачитал постпред РФ стихотворение

Среда, 19 февраля 2020, 00:52
Представитель Украины в ООН зачитал постпред РФ стихотворение

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица зачитал российский постпред Василию Небензю, стихотворение русского поэта Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?".

Источник: Громадське

Прямая речь представителя Украины: "Хотят ли русские войны?". Я процитирую: "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны".

Когда мы увидим, вынесут портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен с Мавзолея, но, как видим, не из умов. "Но как из наследников Сталина, Сталина вынести", написал тот же Евтушенко в 62-м году.

"Пусть мне говорят - успокойся, спокойным я быть НЕ сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее".

Когда растут как грибы памятники этом диктатору и убийцы, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителя: "Да хотят ли русские войны?".

Прямая речь представителя России: "Я не знаю, какие портреты понесут на 9 мая, вряд портреты Сталина, сомневаюсь. Но я не знаю, какие портреты понесут на 9 мая в Киеве. Будет ли в Киеве вообще парад, посвященный нашей совместный, кстати, победе?".

Детали: 18 фев состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.

Николай Донев, УП
Темы: РосcиявойнаДонбасс
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