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SpaceX розпочне відправляти туристів у космос за два роки

Середа, 19 лютого 2020, 03:07
SpaceX розпочне відправляти туристів у космос за два роки

Компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures про комерційні польоти у космос.

Джерело: Space Adventures

Деталі: У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon, але не зістиковуватимуться з МКС, а перебуватимуть у вільному польоті на орбіті планети. Розпочати такі комерційні місії попередньо планують наприкінці 2021 — в середині 2022 року. Скільки коштуватиме квиток не повідомляється.

Пряма мова президента SpaceX Гвін Шотвелл: "Ця історична місія стане черговим кроком на шляху до того, щоби зробити космічні польоти можливими для людей, які мріють про це. Ми раді працювати з командою Space Adventures над цією місією".

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Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкосмос
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