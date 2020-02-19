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SpaceX начнет отправлять туристов в космос через два года

Среда, 19 февраля 2020, 03:07
SpaceX начнет отправлять туристов в космос через два года

Компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures о коммерческих полеты в космос.

Источник: Space Adventures

Детали: В первом полете примут участие четыре человека, они выйдут в космос на корабле Crew Dragon, но не зистиковуватимуться с МКС, а находиться в свободном полете на орбите планеты. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 - середине 2022 года. Сколько будет стоить билет не сообщается.

Прямая речь президента SpaceX Гвин Шотвелл: "Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией".

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Николай Донев, УП
Темы: СШАкосмос
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