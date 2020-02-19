Застосунок "Дія" лідирує в App Store та очолює Play Market

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Середа, 19 лютого 2020, 06:16

Майже 1,5 млн українців завантажило додаток державних послуг "Дія"

Джерело: Facebook-сторінка застосунку

Дослівно: "Майже 1,5 млн завантажень — це не жарт. Скоро заведемо Tik Tok, щоб денсити на радощах, як діти. До речі, і Tik Tok ми випереджаємо.

Додаток державних послуг "Дія" лідирує в App Store (Україна) та очолює Play Market (Україна)".

Деталі:  1,18 млн авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки)

1,46 млн унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)

Серед унікальних:

940 тис. користувачів Android

512 тис. користувачів iOS

Нагадаємо:

6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Микола Донєв, УП
Теми: Зеленський Федоров


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