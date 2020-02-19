Приложение "Дія" лидирует в App Store и возглавляет Play Market

Почти 1,5 млн украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія"

Источник: Facebook-страница приложения

Дословно: "Почти 1,5 млн скачиваний - это не шутка. Скоро заведем Tik Tok, чтобы денсить на радостях, как дети. Кстати, и Tik Tok мы опережаем.

Приложение государственных услуг "Дія" лидирует в App Store (Украина) и возглавляет Play Market (Украина)".

Детали: 1,18 млн авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)

1, 46 млн уникальных пользователей (те, кто загрузили приложение без прохождения авторизации)

Среди уникальных:

940 тыс пользователей Android

512 тыс пользователей iOS

Напомним:

6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

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