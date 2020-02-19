Перші пасажири з охопленого коронавірусом лайнера зійшли в Японії

Перші пасажири висадилися з охопленого коронавірусом круїзного лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.

Джерело: BBC з посиланням на свою кореспондентку, яка перебуває в порту в Йокогамі

Деталі: Спалах вірусу Covid-19 призві до інфікування щонайменше 542 пасажирів і членів екіпажу на лайнері – це найбільше скупчення заражених за межами материкового Китаю. Всього на кораблі перебувало 3700 осіб.

Перші пасажири, що спустилися з "Алмазної принцеси", швидко дісталися до очікують автобусів або таксі.

Очікується, що близько 500 осіб із негативним тестом і без симптомів, зійдуть у середу, а в найближчі дні таких побільшає.

Ті, хто мав негативний результат, але перебував у каютах із зараженими людьми, повинні будуть залишитися на борту для додаткового карантину.

Пасажири "Алмазної принцеси" прибули з більш ніж 50 країн, що викликає побоювання, що судно може стати джерелом нової хвилі глобальних інфекцій.

Круїзний лайнер був розміщений на карантин у японському порту Йокогама в початку лютого після того, як у людини, яка висадилася у Гонконзі, виявили вірус.

Пасажири були спочатку ізольовані у своїх каютах, а потім їм дозволялося час від часу виходити на палубу.

Попри карантинні заходи, число інфікованих людей швидко росло.

Останні дані показують, що як мінімум 542 пасажира дали позитивний результат в цілому і були доставлені в довколишні лікарні.

Кілька країн почали окремо евакуювати своїх громадян із корабля або планують зробити це в найближчі дні.