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Первые пассажиры с охваченного коронавирусом лайнера сошли в Японии

Среда, 19 февраля 2020, 07:35
Первые пассажиры с охваченного коронавирусом лайнера сошли в Японии
EPA

Первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.

Источник: BBC со ссылкой на своего корреспондента, которая находится в порту в Иокогаме

Детали: Вспышка вируса Covid-19 привела к инфицированию по меньшей мере 542 пассажиров и членов экипажа на лайнере – это крупнейшее скоплении зараженных за пределами материкового Китая. Всего на корабле находилось 3700 человек.

Первые пассажиры, спустившиеся с "Алмазной принцессы", быстро добрались до ожидающих автобусов или в такси.

Ожидается, что порядка 500 человек с отрицательным тестом и без симптомов выгрузятся в среду, а в ближайшие дни таковых станет больше.

Те, кто имел отрицательный результат, но находился в каютах с зараженными людьми, должны будут остаться на борту для дополнительного карантина.

Пассажиры "Алмазной принцессы" прибыли из более чем 50 стран, что вызывает опасения, что судно может стать источником новой волны глобальных инфекций.

Круизный лайнер был помещен на карантин в японском порту Иокогама в начале февраля после того, как у человека, который высадился в Гонконге, был обнаружен вирус.

Пассажиры были первоначально изолированы в своих каютах, а затем им разрешалось время от времени выходить на палубу.

Несмотря на карантинные меры, число инфицированных людей быстро росло.

Последние данные показывают, что как минимум 542 пассажира дали положительный результат в общей сложности и были доставлены в близлежащие больницы.

Несколько стран начали отдельно эвакуировать своих граждан с корабля или планируют сделать это в ближайшие дни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Япония
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