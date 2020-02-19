Рейсовий автобус та фура зіткнулись на Миколаївщині: 18 постраждалих

18 осіб постраждали у результаті зіткнення рейсового автобуса та вантажівки у Миколаївській області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Дослівно: "19 лютого о 01:35 на пункт зв'язку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 "Київ-Одеса". Зіткнулись рейсовий автобус TemsaDiamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo".

Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 пасажирів автобуса.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого водія та передали його бригаді "швидкої допомоги". Наразі він перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Ще 15 пасажирів із різними ступенями травм, забоїв направили до Кривоозерської центральної райлікарні та 2 осіб – до Любашівської ЦРЛ Одеської області.

Змінний водій автобуса та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились.

Станом на ранок 19 лютого 8 громадян після надання меддопомоги покинули лікувальні заклади.