Рейсовый автобус и фура столкнулись на Николаевщине: 18 пострадавших

18 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Николаевской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Дословно: "19 февраля в 1:35 на пункт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса". Столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo".

Фото ГСЧС

Детали: В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя и передали его бригаде "скорой помощи". Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Еще 15 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направили в Кривоозерскую центральную райбольницу и 2 человека – в Любашевскую ЦРБ Одесской области.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

По состоянию на утро 19 февраля 8 граждан после оказания медпомощи покинули лечебные заведения.