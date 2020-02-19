Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Через заплановані акції у центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та з метою недопущення порушень громадського порядку поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування".

Деталі: У середу в центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів держвлади.

Для забезпечення порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів не порушувати громадський порядок.