Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Середа, 19 лютого 2020, 09:55
Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Через заплановані акції у центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та з метою недопущення порушень громадського порядку поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування".

Деталі: У середу в центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів держвлади.

Для забезпечення порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів не порушувати громадський порядок.

Українська правда
Теми: поліціяКиївакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: