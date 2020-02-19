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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Среда, 19 февраля 2020, 09:55
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Из-за запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство".

Детали: В среду в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов госвласти.

Для обеспечения порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок.

Украинская правда
Темы: полицияКиевакции
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