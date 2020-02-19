Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На станції у Києві знайшли мертвим чоловіка

Середа, 19 лютого 2020, 10:08
На станції у Києві знайшли мертвим чоловіка

Вранці 19 лютого на станції "Караваєві дачі" у Києві виявили тіло чоловіка, якого ймовірно збив потяг.

Джерело: пресофіцер поліції Солом’янського району Олена Мушко

Пряма мова: "Близько 5 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля колії лежить чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За оглядом судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи".

Деталі: У поліції додали, що загиблий – уродженець Житомирської області, 1966 року народження.

Найімовірніше, чоловіка збив потяг.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: