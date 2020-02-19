На станції у Києві знайшли мертвим чоловіка

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Середа, 19 лютого 2020, 11:08

Вранці 19 лютого на станції "Караваєві дачі" у Києві виявили тіло чоловіка, якого ймовірно збив потяг.

Джерело: пресофіцер поліції Солом’янського району Олена Мушко

Пряма мова: "Близько 5 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля колії лежить чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За оглядом судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи".

Деталі: У поліції додали, що загиблий – уродженець Житомирської області, 1966 року народження.

Найімовірніше, чоловіка збив потяг.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ поліція


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