На станції у Києві знайшли мертвим чоловіка
Середа, 19 лютого 2020, 10:08
Вранці 19 лютого на станції "Караваєві дачі" у Києві виявили тіло чоловіка, якого ймовірно збив потяг.
Джерело: пресофіцер поліції Солом’янського району Олена Мушко
Пряма мова: "Близько 5 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля колії лежить чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За оглядом судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи".
Деталі: У поліції додали, що загиблий – уродженець Житомирської області, 1966 року народження.
Найімовірніше, чоловіка збив потяг.
Ірина Балачук, УП