На станции в Киеве нашли мертвым мужчину

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Среда, 19 февраля 2020, 11:08

Утром 19 февраля на станции "Караваевые дачи" в Киеве обнаружили тело мужчины, которого вероятно сбил поезд.

Источник: пресс-офицер полиции Соломенского района Елена Мушко

Прямая речь: "Около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле колеи лежит мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Судебно-медицинский эксперт во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружил. Окончательную причину смети будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы".

Детали: В полиции добавили, что погибший – уроженец Житомирской области, 1966 года рождения.

Скорее всего, мужчину сбил поезд.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев полиция


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