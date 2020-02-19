На станции в Киеве нашли мертвым мужчину

Утром 19 февраля на станции "Караваевые дачи" в Киеве обнаружили тело мужчины, которого вероятно сбил поезд.

Источник: пресс-офицер полиции Соломенского района Елена Мушко

Прямая речь: "Около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле колеи лежит мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Судебно-медицинский эксперт во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружил. Окончательную причину смети будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы".

Детали: В полиции добавили, что погибший – уроженец Житомирской области, 1966 года рождения.

Скорее всего, мужчину сбил поезд.