Антициклон подарує Україні майже весняну погоду

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Середа, 19 лютого 2020, 11:30

У четвер, за прогнозами синоптиків, у більшості областей України переважатиме суха погода, лише у західних областях прогнозують дощ та мокрий сніг.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Поки циклон з цікавим жіночим ім`ям Wiltrud бушує поблизу Ісландії, Великої Британії та Скандинавії та наганяє туди ураганні вітри, в Україні погоду завтра, 20 лютого, визначатиме його антипод, антициклон.

Тому в більшості областей у четвер переважатиме суха погода, і лише невеликий фронтик зумовить у західних областях України дощ та мокрий сніг.

Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини".

 

Деталі: Температура повітря протягом дня очікується +3+8 градусів.

У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці у четвер +5+6 градусів.

Синоптик відзначила, що серйозніші опади із сильним вітром з`являться в Україні 23-24 лютого.

 

У горах Івано-Франківської, Закарпатської областей у четвер очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), у горах Чернівецької та Львівської областей - низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

Українська правда
Теми: погода Україна


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