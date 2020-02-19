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Антициклон подарит Украине почти весеннюю погоду

Среда, 19 февраля 2020, 10:30
Антициклон подарит Украине почти весеннюю погоду

В четверг, по прогнозам синоптиков, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях прогнозируют дождь и мокрый снег.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Пока циклон с интересным женским именем Wiltrud бушует вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии и нагоняет туда ураганные ветры, в Украине погоду завтра, 20 февраля, будет определять его антипод, антициклон.

Поэтому в большинстве областей в четверг будет преобладать сухая погода, и лишь небольшой фронтик станет причиной в западных областях Украины дождя и мокрого снега.

Осадки, вероятно, дойдут до Винницкой и Житомирской областей".

 

Детали: Температура воздуха в течение дня ожидается +3+8 градусов.

В Киеве 20-го февраля осадков не предвидится. В столице в четверг +5+6 градусов.

Синоптик отметила, что серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля.

 

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской областей в четверг ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), в горах Черновицкой и Львовской областей - низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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