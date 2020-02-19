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У США заявили про затримання російського шпигуна

Середа, 19 лютого 2020, 10:49
У США заявили про затримання російського шпигуна

Американські правоохоронці затримали громадянина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуентеса за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Джерело: Міністерство юстиції США

Дослівно: "Гектор Алехандро Кабрера Фуентес, громадянин Мексики, який проживає в Сінгапурі, був заарештований за підозрою в тому, що він діяв на території США від імені іноземного уряду (Росії) без повідомлення генерального прокурора".

Деталі: Згідно з судовими документами, російський урядовець завербував Фуентеса в 2019 році і доручив йому орендувати конкретну нерухомість в окрузі Майамі-Дейд, штат Флорида.

Російський чиновник сказав Фуентес не знімати квартиру на своє ім'я і не розповідати родині про їхні зустрічі.

Фуентес їздив до Росії на зустрічі зі своїм куратором.

На одній з таких зустрічей в Москві в лютому 2020 року російський урядовець доручив Фуентесу знайти автомобіль, який належить джерелу уряду США, записати його номер і вказати фізичне місцезнаходження цієї машини.

Про результати своєї роботи Фуентес повинен бути прозвітувати на наступній зустрічі в квітні або травні.

Фуентес вирушив у Майамі ыз Мехіко 13 лютого, а 14 лютого він зі своєю дружиною, знайшли автомобіль джерела уряду США і сфотографували номерний знак машини.

Мексиканця затримали ввечері 16 лютого в міжнародному аеропорту Майамі.

Служба митного і прикордонного контролю США перевірила телефон супутниці Фуентеса і знайшла збільшене зображення номерного знака автомобіля, що належить уряду США, в "недавно видаленій папці" її телефону.

Це ж фото знайшли також в WhatsApp-повідомленні Фуентеса, після чого він зізнався, що провести цю операцію йому доручив російський урядовець.

Повідомлення на телефоні Фуентеса також показали, що російський чиновник ініціював і керував зустрічами.

21 лютого шпигунові обиратимуть запобіжний захід.

Теми: СШАРосіяшпигунство
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