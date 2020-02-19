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В США заявили о задержании российского шпиона

Среда, 19 февраля 2020, 10:49
В США заявили о задержании российского шпиона

Американские правоохранители арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Источник: Министерство юстиции США

Дословно: "Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, гражданин Мексики, проживающий в Сингапуре, был арестован по подозрению в том, что он действовал на территории США от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора".

Детали: Согласно судебным документам, российский правительственный чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать конкретную недвижимость в округе Майами-Дейд, штат Флорида.

Российский чиновник сказал Фуэнтесу не снимать квартиру на свое имя и не рассказывать семье об их встречах.

Фуэнтес ездил в Россию на встречи со своим куратором.

На одной из таких встреч в Москве в феврале 2020 года российский правительственный чиновник поручил Фуэнтесу найти автомобиль, который принадлежит источнику правительства США, записать его номер и указать физическое местонахождение этой машины.

О результатах своей работы Фуэнтес должен быть отчитаться на следующей встрече в апреле или мае.

Фуэнтес отправился в Майами из Мехико 13 февраля, а 14 февраля он со своей женой, нашли автомобиль источника правительства США и сфотографировали номерной знак машины.

Мексиканца задержали вечером 16 февраля в международном аэропорту Майами.

Служба таможенного и пограничного контроля США проверила телефон спутницы Фуэнтеса и нашла увеличенное изображение номерного знака автомобиля, принадлежащего правительству США, в "недавно удаленной папке" ее телефона.

Это же фото нашли также в WhatsApp-сообщении Фуэнтеса, после чего он признался, что провести эту операцию ему поручил российский правительственный чиновник.

Сообщения на телефоне Фуэнтеса также показали, что российский чиновник инициировал и руководил встречами.

21 февраля шпиону будут избирать меру пресечения.   

Темы: СШАРосcияшпионаж
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