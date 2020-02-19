В США заявили о задержании российского шпиона
Американские правоохранители арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Источник: Министерство юстиции США
Дословно: "Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, гражданин Мексики, проживающий в Сингапуре, был арестован по подозрению в том, что он действовал на территории США от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора".
Детали: Согласно судебным документам, российский правительственный чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать конкретную недвижимость в округе Майами-Дейд, штат Флорида.
Российский чиновник сказал Фуэнтесу не снимать квартиру на свое имя и не рассказывать семье об их встречах.
Фуэнтес ездил в Россию на встречи со своим куратором.
На одной из таких встреч в Москве в феврале 2020 года российский правительственный чиновник поручил Фуэнтесу найти автомобиль, который принадлежит источнику правительства США, записать его номер и указать физическое местонахождение этой машины.
О результатах своей работы Фуэнтес должен быть отчитаться на следующей встрече в апреле или мае.
Фуэнтес отправился в Майами из Мехико 13 февраля, а 14 февраля он со своей женой, нашли автомобиль источника правительства США и сфотографировали номерной знак машины.
Мексиканца задержали вечером 16 февраля в международном аэропорту Майами.
Служба таможенного и пограничного контроля США проверила телефон спутницы Фуэнтеса и нашла увеличенное изображение номерного знака автомобиля, принадлежащего правительству США, в "недавно удаленной папке" ее телефона.
Это же фото нашли также в WhatsApp-сообщении Фуэнтеса, после чего он признался, что провести эту операцию ему поручил российский правительственный чиновник.
Сообщения на телефоне Фуэнтеса также показали, что российский чиновник инициировал и руководил встречами.
21 февраля шпиону будут избирать меру пресечения.