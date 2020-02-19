Росіяни заборонили в'їзд громадянам Китаю

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін підписав розпорядження, яке тимчасово забороняє громадянам Китаю в'їжджати в Росію.

Джерело: "Медуза" з посиланням на місцевий оперативний штаб із боротьби з коронавірусом, який очолює віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова

Деталі: З 19 лютого призупиняють оформлення запрошень до Росії для громадян Китаю, заборона на в'їзд почне діяти з 20 лютого. Вона торкнеться поїздок із метою туризму, роботи й навчання, а також в особистих цілях.

Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться.

Згідно з повідомленням оперативного штабу, заборону на в'їзд для китайців введено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і триванням прибуття на територію РФ громадян КНР".

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