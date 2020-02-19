Росіяни заборонили в'їзд громадянам Китаю
Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін підписав розпорядження, яке тимчасово забороняє громадянам Китаю в'їжджати в Росію.
Джерело: "Медуза" з посиланням на місцевий оперативний штаб із боротьби з коронавірусом, який очолює віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова
Деталі: З 19 лютого призупиняють оформлення запрошень до Росії для громадян Китаю, заборона на в'їзд почне діяти з 20 лютого. Вона торкнеться поїздок із метою туризму, роботи й навчання, а також в особистих цілях.
Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться.
Згідно з повідомленням оперативного штабу, заборону на в'їзд для китайців введено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і триванням прибуття на територію РФ громадян КНР".
Передісторія:
- Поширення нової коронавірусної інфекції почалося в грудні 2019 року. За останніми даними, в усьому світі нею заразилися понад 75 тисяч осіб (із них понад 74 тисяч – у Китаї). Померли від COVID-2019 вже 2 012 осіб.
- Серед заражених коронавірусом двоє громадян Росії. Вони захворіли, перебуваючи на круїзному лайнері "Diamond Princess". Він потрапив під двотижневий карантин у Японії після того, як у пасажира з Гонконгу виявили вірус.
- Раніше для боротьби з коронавірусом Росія частково закрила кордон із Китаєм, припинила залізничне сполучення між двома країнами й обмежила авіасполучення.