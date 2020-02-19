Россия запретила въезд гражданам Китая

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Среда, 19 февраля 2020, 12:11

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию.

Источник: "Медуза" со ссылкой на местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Детали: С 19 февраля приостанавливают оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях.

Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Предыстория:

  • Распространение новой коронавирусной инфекции началось в декабре 2019 года. По последним данным, во всем мире ею заразились более 75 тысяч человек (из них более 74 тысяч – в Китае). Умерли от COVID-2019 уже 2 012 человек.
  • Среди зараженных коронавирусом двое граждан России. Они заболели, находясь на круизном лайнере "Diamond Princess". Он попал под двухнедельный карантин в Японии после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус.
  • Ранее для борьбы с коронавирусом Россия частично закрыла границу с Китаем, прекратила железнодорожное сообщение между двумя странами и ограничила авиасообщение.

Темы: коронавирус Covid-2019 Росcия Китай


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