Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию.

Источник: "Медуза" со ссылкой на местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Детали: С 19 февраля приостанавливают оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях.

Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

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