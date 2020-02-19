Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія буде друкувати гроші для Венесуели

Середа, 19 лютого 2020, 11:13
Росія буде друкувати гроші для Венесуели

Уряд Ніколаса Мадуро звернувся до Росії з проханням надрукувати гроші для Венесуели

Джерело: Bloomberg з посиланням на копію контракту між російським Держзнаком і центральним банком Венесуели

Деталі: Контракт передбачає друк 300 мільйонів купюр номіналом від 10 000 до 50 000 боліварів.

Вартість замовлення 6,8 мільйона євро. В цілому вартість надрукованих грошей буде еквівалентна 143 млн. дол. США.

Прес-секретар Держзнаку відмовився коментувати замовлення. Запити, направлені в прес-службу центрального банку Венесуели, залишилися без відповіді.

Нагадаємо: Венесуела в останні роки переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року становила близько 1,7 мільйона відсотків.

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації в Венесуелі з положенням, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни.

Якщо останні прогнози вірні, за п'ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це найзначніший економічний спад в світі за останні 60 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенесуелаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Венесуела
США послабили "нафтові" санкції проти Венесуели
США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ
ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: