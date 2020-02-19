Росія буде друкувати гроші для Венесуели

Уряд Ніколаса Мадуро звернувся до Росії з проханням надрукувати гроші для Венесуели

Джерело: Bloomberg з посиланням на копію контракту між російським Держзнаком і центральним банком Венесуели

Деталі: Контракт передбачає друк 300 мільйонів купюр номіналом від 10 000 до 50 000 боліварів.

Вартість замовлення 6,8 мільйона євро. В цілому вартість надрукованих грошей буде еквівалентна 143 млн. дол. США.

Прес-секретар Держзнаку відмовився коментувати замовлення. Запити, направлені в прес-службу центрального банку Венесуели, залишилися без відповіді.

Нагадаємо: Венесуела в останні роки переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року становила близько 1,7 мільйона відсотків.

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації в Венесуелі з положенням, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни.

Якщо останні прогнози вірні, за п'ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це найзначніший економічний спад в світі за останні 60 років.