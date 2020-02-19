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Россия будет печатать деньги для Венесуэлы

Среда, 19 февраля 2020, 11:13
Россия будет печатать деньги для Венесуэлы

Правительство Николаса Мадуро обратилось к России с просьбой напечатать деньги для Венесуэлы

Источник: Bloomberg со ссылкой на копию контракта между российским Гознаком и центральным банком Венесуэлы

Детали: Контракт предусматривает печать 300 миллионов купюр номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.

Стоимость заказа 6,8 миллиона евро. В целом стоимость напечатанных денег будет эквивалентна 143 млн. долл. США.

Пресс-секретарь Гознака отказался комментировать заказ. Запросы, направленные в пресс-службу центрального банка Венесуэлы, остались без ответа.

Напомним: Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.

Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаРосcия
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