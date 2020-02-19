Катастрофа МАУ: міністр оборони Ірану каже, що чорна скринька серйозно пошкоджена

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Середа, 19 лютого 2020, 12:17

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорна скринька зі збитого 8 січня під Тегераном українського авіалайнера отримала серйозні пошкодження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

"Чорна скринька зазнала серйозних ушкоджень і міністерство оборони попросило оборонні підприємства про її реставрацію. Чорну скриньку спочатку відновлять, а потім розшифрують", - сказав міністр.

За словами Хатамі, робота з відновлення скриньки вже триває.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри 5 держав у Мюнхені зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні. 

"Протягом 30 днів Іран показав, що не має чи то технічної, чи то іншої спроможності прочитати чорні скриньки, тому має передати їх стороні, яка має таку спроможність. Ми знаємо, що французька влада запропонувала Ірану таку можливість", - заявив Франсуа Шампань, глава МЗС Канади.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані Іран


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