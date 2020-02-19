Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа МАУ: міністр оборони Ірану каже, що чорна скринька серйозно пошкоджена

Середа, 19 лютого 2020, 11:17
Катастрофа МАУ: міністр оборони Ірану каже, що чорна скринька серйозно пошкоджена

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорна скринька зі збитого 8 січня під Тегераном українського авіалайнера отримала серйозні пошкодження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

"Чорна скринька зазнала серйозних ушкоджень і міністерство оборони попросило оборонні підприємства про її реставрацію. Чорну скриньку спочатку відновлять, а потім розшифрують", - сказав міністр.

За словами Хатамі, робота з відновлення скриньки вже триває.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри 5 держав у Мюнхені зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні. 

"Протягом 30 днів Іран показав, що не має чи то технічної, чи то іншої спроможності прочитати чорні скриньки, тому має передати їх стороні, яка має таку спроможність. Ми знаємо, що французька влада запропонувала Ірану таку можливість", - заявив Франсуа Шампань, глава МЗС Канади.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: