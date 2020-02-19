Україна запроваджує безвіз із тропічним раєм у Карибському морі

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Середа, 19 лютого 2020, 12:21

Україна запроваджує безвізовий режим із Гренадою, що розташована у Карибському морі між Північною і Південною Америками.

Джерело: повідомлення на телеграм-каналі прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Деталі: За словами голови уряду, Кабмін затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Тепер посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначений документ.

Пряма мова: "Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів".

 

Українська правда


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