Украина вводит безвиз с тропическим раем в Карибском море
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Среда, 19 февраля 2020, 12:21
Украина вводит безвизовый режим с островным государством Гренада, расположенной в Карибском море между Северной и Южной Америками.
Источник: сообщение на телеграмм-канале премьер-министра Алексея Гончарука
Детали: По словам главы правительства, Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.
Прямая речь: "Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней".
Украинская правда
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