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Украина вводит безвиз с тропическим раем в Карибском море

Среда, 19 февраля 2020, 11:21
Украина вводит безвиз с тропическим раем в Карибском море

Украина вводит безвизовый режим с островным государством Гренада, расположенной в Карибском море между Северной и Южной Америками.

Источник: сообщение на телеграмм-канале премьер-министра Алексея Гончарука

Детали: По словам главы правительства, Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.

Прямая речь: "Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней".

 

Украинская правда

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Темы: туризмбезвизмир
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