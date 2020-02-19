Украина вводит безвиз с тропическим раем в Карибском море

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Среда, 19 февраля 2020, 12:21

Украина вводит безвизовый режим с островным государством Гренада, расположенной в Карибском море между Северной и Южной Америками.

Источник: сообщение на телеграмм-канале премьер-министра Алексея Гончарука

Детали: По словам главы правительства, Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.

Прямая речь: "Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней".

 

Украинская правда


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