58 тонн копійок у мішках: у водоканалі розповіли, як "ЛНР" платить за воду

Так звана "влада" непідконтрольної частини Луганської області розраховується за спожиту воду українськими копійками і привозить гроші тоннами, у 25-кілограмових мішках.

Джерело: заступник директора Попаснянського районного водоканалу Євген Лисенко у коментарі hromadske

Пряма мова: ""Представники" тієї сторони привозять гроші на міст у Щасті. У супроводі СБУ та поліції під'їжджає інкасаторська машина та інкасує гроші. Гроші везуть у банк та кладуть на розрахунковий рахунок.

Вони привозять 58 тонн дріб'язку. Наші люди носять ці 25-кілограмові мішки через міст (міст у Щасті замінований, тому мішки доводиться переносити вручну, – ред.)".

Деталі: Лисенко зазначив, що раніше так звана "ЛНР" розраховувалась гривнями, а наразі бойовики просто глумляться над водоканалом цими копійками.

Передісторія: