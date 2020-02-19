58 тонн копійок у мішках: у водоканалі розповіли, як "ЛНР" платить за воду

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Середа, 19 лютого 2020, 12:41

Так звана "влада" непідконтрольної частини Луганської області розраховується за спожиту воду українськими копійками і привозить гроші тоннами, у 25-кілограмових мішках.

Джерело: заступник директора Попаснянського районного водоканалу Євген Лисенко у коментарі hromadske

Пряма мова: ""Представники" тієї сторони привозять гроші на міст у Щасті. У супроводі СБУ та поліції під'їжджає інкасаторська машина та інкасує гроші. Гроші везуть у банк та кладуть на розрахунковий рахунок.

Вони привозять 58 тонн дріб'язку. Наші люди носять ці 25-кілограмові мішки через міст (міст у Щасті замінований, тому мішки доводиться переносити вручну, – ред.)".

Деталі: Лисенко зазначив, що раніше так звана "ЛНР" розраховувалась гривнями, а наразі бойовики просто глумляться над водоканалом цими копійками.

Передісторія:

  • 24 грудня 2019 року сім насосних станцій на Луганщині відключили від електропостачання через заборгованість. Унаслідок цього без централізованого водопостачання залишилися частково міста Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ – загалом близько 46 тисяч абонентів.
  • 27 грудня 2019 року на Луганщині відновили електропостачання на насосних станціях.

Теми: ЛНР вода ОРДЛО


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