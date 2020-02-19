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58 тонн копеек в мешках: в водоканале рассказали, как "ЛНР" платит за воду

Среда, 19 февраля 2020, 11:41
58 тонн копеек в мешках: в водоканале рассказали, как ЛНР платит за воду

Так называемая "власть" неподконтрольной части Луганской области рассчитывается за потребленную воду украинскими копейками и привозит деньги тоннами, в 25-килограммовых мешках.

Источник: заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко в комментарии hromadske

Прямая речь: ""Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет.

Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную, – ред.)".

Детали: Лысенко отметил, что раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, а сейчас боевики просто глумятся над водоканалом этими копейками.

Предыстория:

  • 24 декабря 2019 года семь насосных станций на Луганщине отключили от электроснабжения из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск – в общем около 46 тысяч абонентов.
  • 27 декабря 2019 года в Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.

Темы: ЛНРводаОРДЛО
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