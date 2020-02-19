58 тонн копеек в мешках: в водоканале рассказали, как "ЛНР" платит за воду
Так называемая "власть" неподконтрольной части Луганской области рассчитывается за потребленную воду украинскими копейками и привозит деньги тоннами, в 25-килограммовых мешках.
Источник: заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко в комментарии hromadske
Прямая речь: ""Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет.
Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную, – ред.)".
Детали: Лысенко отметил, что раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, а сейчас боевики просто глумятся над водоканалом этими копейками.
Предыстория:
- 24 декабря 2019 года семь насосных станций на Луганщине отключили от электроснабжения из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск – в общем около 46 тысяч абонентов.
- 27 декабря 2019 года в Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.