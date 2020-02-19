Кабмін виділив 1,4 млрд ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

Кабінет міністрів виділив 1 мільярд 354 мільйонів гривень на здійснення грошової допомоги понад мільйону ветеранів і жертв нацистських переслідувань.

Джерело: прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram, Мінсоцполітики

Пряма мова: "Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення відповідних виплат. Кожна людина отримає від 570 грн до 4120 грн.

Деталі: Гончарук зазначає, що це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року.

Нагадаємо: Український уряд щорічно до 5 травня надає разову грошову допомогу учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також жертвам нацистських переслідувань.

Згідно з постановою Кабміну від березня 2019 року, допомога варіювалася від 530 до 3 850 гривень.