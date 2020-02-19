Кабмин выделил 1,4 млрд ветеранам войны и жертвам нацистских преследований

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Среда, 19 февраля 2020, 12:52

Кабинет министров выделил 1 миллиард 354 миллионов гривен на осуществление денежной помощи более миллиону ветеранов и жертв нацистских преследований.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, Минсоцполитики

Прямая речь: "Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн".

Детали: Гончарук отмечает, что это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Напомним: Украинское правительство ежегодно до 5 мая предоставляет разовую денежную помощь участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также жертвам нацистских преследований.

Согласно постановлению Кабмина за март 2019 года, помощь варьировалась от 530 до 3850 гривен.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров


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