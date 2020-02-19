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Спецоперація у Дніпрі: бійці КОРД звільнили директорку підприємства

Середа, 19 лютого 2020, 12:05
Спецоперація у Дніпрі: бійці КОРД звільнили директорку підприємства

У Дніпрі бійці Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції затримали чотирьох мешканців, які напали на комерційну директорку одного з великих підприємств і вимагали від неї 300 тисяч доларів.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, не називаючи імен

Деталі: 18 лютого до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку розбійного нападу на 56-річну жінку – директорку одного з підприємств.

Близько 7-ї вечора члени злочинного угруповання посадили її до свого автомобіля "Volkswagen Passat", забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон.

Під час руху по вулиці Феодосійській спецпризначенці КОРД заблокували автомобіль із зловмисниками та затримали їх.

 

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тараса Волікова: "Як встановили слідчі та співробітники карного розшуку, до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були раніше судимі за скоєння розбійних нападів".

Інші подробиці: Наразі всі четверо чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Жінку звільнили, викрадені речі повернули власниці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) ККУ.

Фігурантам кримінальних проваджень загрожує до 10 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Дніпрокриміналполіція
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