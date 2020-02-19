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Спецоперация в Днепре: спецназначенцы освободили директоршу предприятия

Среда, 19 февраля 2020, 12:05
Спецоперация в Днепре: спецназначенцы освободили директоршу предприятия

В Днепре бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции задержали четверых жителей, которые напали на женщину – коммерческого директора одного из крупных предприятий и требовали от нее 300 тысяч долларов.

Источник: полиция Днепропетровской области, не называя имен

Детали: 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

Около 7 вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat", забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Во время движения по улице Феодосийской спецназовцы КОВД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

 

Прямая речь заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова: "Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений".

Другие подробности: Все четверо мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УКУ.

Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Днепркриминалполиция
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