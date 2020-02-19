Одеська поліція "поховала" одну зі справ Труханова, але не зізнається

У справі про позаконкурсний продаж Одеського аеропорту, де фігурував міський голова Геннадія Труханов, спливли строки слідства, але місцева поліція не зізнається, що закрила справу.

Джерело: відповіді поліції Одеської області на запити "Української правди"; рішення Київського районного суду Одеси

Дослівно з відповіді поліції: "Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснювалось досудове розслідування… в ході якого жодній особі про підозру не повідомлено…

Надати іншу інформацію, що стала відома у ході проведення досудового розслідування не надається можливим, оскільки така інформація містить таємницю досудового розслідування".

Деталі: 19 грудня 2019 року суд відмовився продовжити строки слідства. Згідно з матеріалами справи, вони мали сплисти 23 грудня.

Слідчий просив продовжити строки, оскільки експертам необхідно завершити експертизу. Її призначили ще 13 березня 2018 року. Експерт, якому вона доручена, сказав, що планує завершити роботу у першому кварталі 2020 року.

Однак суддя зазначив, що поліція фактично не виконала жодних слідчих та процесуальних дій за останні два місяці, які перед цим їй дали, щоб завершити розслідування.

Рішення суду, який не продожив строки слідства

Крім того, слідчий порушив строк, який зобов’язує його попросити продовжити слідство за п’ять днів до його закінчення.

Враховуючи, що суддя не продовжив строки слідства і вони вже спливли, УП звернулась до поліції Одеської області із переліком питань щодо подальшої долі справи.

Поліція не відповіла, чи закрила провадження, хоча зазначила, що розслідування здійснювалось, у минулому часі.

Перша відповідь поліції на запит УП, датована 31 січня

Тоді УП вдруге звернулась до поліції із запитом, в якому запитала лише про те, яке рішення було ухвалене за результатами розслідування, чи була справа закрита та на підставі чого.

Однак на ці питання поліція теж не відповіла, пославшись на таємницю слідства.

Друга відповідь поліції на запит УП, датована 10 лютого

Що було раніше: Справу одеського аеропорту з 2016 року розслідувало Національне антикорупційне бюро.

За інформацією "Центру протидії корупції", у квітні 2019 року детективи підготували проєкти підозр, направивши їх для погодження у прокуратуру, але там їх не погодили.

10 червня 2019 заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького змінив кваліфікацію справи зі зловживання службовим становищем, на службову недбалість.

Того ж дня справу передали до поліції Одеської області.

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