Одесская полиция "похоронила" одно из дел Труханова, но не признается

В деле о внеконкурсной приватизации Одесского аэропорта, где фигурировал городской голова Геннадий Труханов, истекли сроки следствия, но местная полиция не признается, что закрыла дело.

Источник: ответы полиции Одесской области на запросы "Украинской правды"; решение Киевского районного суда Одессы

Дословно из ответа полиции: "Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Одесской области осуществлялось досудебное расследование... в ходе которого ни одному лицу о подозрении не сообщено...

Предоставить другую информацию, которая стала известна в ходе проведения досудебного расследования не предоставляется возможным, поскольку такая информация содержит тайну досудебного расследования".

Детали: 19 декабря 2019 года суд отказался продлить сроки следствия. Согласно материалам дела, они должны были истечь 23 декабря.

Следователь просил продлить сроки, поскольку экспертам необходимо завершить экспертизу. Ее назначили еще 13 марта 2018 года. Эксперт, которому она поручена, сказал, что планирует завершить работу в первом квартале 2020 года.

Однако судья отметил, что полиция фактически не выполнила никаких следственных и процессуальных действий за последние два месяца, которые перед этим ей дали, чтобы завершить расследование.

Решение суда, который не продлил сроки следствия

Кроме того, следователь нарушил срок, обязывающий его попросить продолжить следствие за пять дней до его окончания.

Учитывая, что судья не продлил сроки следствия и они уже прошли, УП обратилась в полицию Одесской области с перечнем вопросов относительно дальнейшей судьбы дела.

Полиция не ответила, закрыла ли производство, хотя отметила, что расследование осуществлялось, в прошедшем времени.

Первый ответ полиции на запрос УП, датированный 31 января

Тогда УП снова обратилась в полицию с запросом, в котором спросила только о том, какое решение было принято по результатам расследования, было ли дело закрыто и на основании чего.

Однако на эти вопросы полиция тоже не ответила, сославшись на тайну следствия.

Второй ответ полиции на запрос УП, датированный 10 февраля

Что было раньше: Дело одесского аэропорта с 2016 года расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

По информации "Центра противодействия коррупции", в апреле 2019 года детективы подготовили проекты подозрений, направив их для согласования в прокуратуру, но там их не согласовали.

10 июня 2019 года заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого изменил квалификацию дела с злоупотребления служебным положением, в служебную халатность.

В тот же день дело передали в полицию Одесской области.

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