Більше третини нардепів отримали майже 6 мільйонів компенсації за житло

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Середа, 19 лютого 2020, 14:33

Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутатів одержали компенсацію за проживання у столиці в розмірі близько 5,81 млн грн.

Джерело: громадський рух "Чесно"

Деталі: Згідно із даними на сайті ВР, порівняно з жовтнем 2019 року кількість народних депутатів, які отримують таку компенсацію, зросла на 38 осіб.

Отаким є розподіл цих нардепів між фракціями та групами Верховної Ради:

  • Фракція "Слуга народу" – 121 із 248 (49%);
  • Група "За майбутнє" – 10 з 22 (45%);
  • Позафракційні – 9 з 21 (43%);
  • Фракція "Європейська солідарність" – 7 з 27 (26%);
  • Фракція "Голос" – 4 з 20 (20%);
  • Фракція ОПЗЖ – 6 із 44 (14%);
  • Фракція "Батьківщина" – 1 з 24 (4%).

За законом "Про статус народного депутата України" нардепи отримують компенсацію за винайм помешкання, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають власний дім на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Серед 158 нардепів є 10 депутатів, які зазначили, що на момент обрання до парламенту проживали в Києві.

Це - Олександр Кабанов, Олексій Мовчан, Сергій Швець, Анна Пуртова, Андрій Клочко, Олександр Качура, Андрій Жупанин, Володимир Воронов з фракції "Слуга народу", а також Михайло Бондар з "Європейської солідарності".

У "Чесно" зазначили, що НАЗК рекомендувало новообраним народним депутатам подавати декларації лише з квітня 2020 року, що унеможливлює перевірку, чи є зараз у нардепів житло в межах 30-кілометрової зони від столиці.

Нагадаємо: У серпні 2018 року 172 нардепи 8-го скликання, з яких 21 мали житло в Києві або околицях, отримали компенсацію на загальну суму 3,53 млн грн.

Українська правда
Теми: Верховна Рада нерухомість


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