Более трети нардепов получили почти 6 миллионов компенсации за жилье

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн.

Источник: общественное движение "Чесно"

Детали: Согласно данным на сайте ВР, по сравнению с октябрем 2019 года количество народных депутатов, которые получают такую ​​компенсацию, выросло на 38 человек.

Вот таким является распределение этих нардепов между фракциями и группами Верховной Рады:

Фракция "Слуга народа" - 121 из 248 (49%);

Группа "За будущее" - 10 из 22 (45%);

Внефракционные - 9 из 21 (43%);

Фракция "Европейская солидарность" - 7 из 27 (26%);

Фракция "Голос" - 4 из 20 (20%);

Фракция ОПЗЖ - 6 из 44 (14%);

Фракция "Батькивщина" - 1 из 24 (4%).

По закону "О статусе народного депутата Украины" нардепы получают компенсацию за наем жилья, если они не обеспечены жильем в столице и проживают на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент проживали в Киеве.

Это - Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов из фракции "Слуга народа", а также Михаил Бондарь из "Европейской солидарности".

В "Честно" отметили, что НАЗК рекомендовало новоизбранным народным депутатам подавать декларации только с апреля 2020 года, что делает невозможным проверку, есть ли сейчас у нардепов жилье в пределах 30-километровой зоны от столицы.

Напомним: В августе 2018 года 172 нардепа 8-го созыва, из которых 21 имели жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,53 млн грн.