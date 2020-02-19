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Коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати – частіше

Середа, 19 лютого 2020, 14:25
Коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати – частіше

Динаміка захворюваності коронавірус Covid-19 показує: щоденна кількість тих, хто одужав, майже зрівнялися із кількістю тих, хто захворів.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: На графіку можна побачити, що 18 лютого у світі було зафіксовано 1,9 тис. нових випадків хвороби, водночас випадків одужання у той же день було 1,8 тис.

Ще 13 лютого ця різниця складала 15,1 тис. заражених до 1,1 тис. тих, хто одужав.

 

Усього на цей час у світі зафіксовано трохи більше 75 тис. випадків захворювання на новий коронавірус, з них 2 тисячі людей вже померли, 15 тисяч – одужали.

Китайський науковий журнал щодо епідеміології Chinese Journal of Epidemiology ще 17 лютого писав, що в цілому пік епідемії уханського коронавірусу в країні минув. Максимальний спалах хвороби спостерігався у період 23-26 січня, після чого епідемія пішла на спад.

Автори статті звернули увагу, що 81% пацієнтів перенесли легку форму хвороби, а загальний рівень смертності від вірусу дуже низький - всього 2,3%.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусздоров'я
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