Коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати – частіше

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Середа, 19 лютого 2020, 15:25

Динаміка захворюваності коронавірус Covid-19 показує: щоденна кількість тих, хто одужав, майже зрівнялися із кількістю тих, хто захворів.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: На графіку можна побачити, що 18 лютого у світі було зафіксовано 1,9 тис. нових випадків хвороби, водночас випадків одужання у той же день було 1,8 тис.

Ще 13 лютого ця різниця складала 15,1 тис. заражених до 1,1 тис. тих, хто одужав.

 

Усього на цей час у світі зафіксовано трохи більше 75 тис. випадків захворювання на новий коронавірус, з них 2 тисячі людей вже померли, 15 тисяч – одужали.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус здоров'я


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