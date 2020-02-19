Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще

7959 просмотров
Среда, 19 февраля 2020, 15:25

Динамика заболеваемости коронавирусом Covid-19 показывает: ежедневное количество выздоровевших почти сравнялось с числом заболевших.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США

Детали: На графике можно увидеть, что 18 февраля в мире было зафиксировано 1,9 тыс. новых случаев болезни, в то же время случаев выздоровления в тот же день было 1,8 тыс.

Еще 13 февраля эта разница составляла 15,1 тыс. зараженных к 1,1 тыс. выздоровевших.

 

Всего в настоящее время в мире зафиксировано немного более 75 тыс. случаев заболевания новым коронавирусом, из них 2 тысячи человек уже умерли, 15 тысяч - поправились.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще в одной стране обнаружили коронавирус 19 февраля 2020, 14:26
Россияне запретили въезд гражданам Китая 19 февраля 2020, 12:11
Эвакуация из Уханя: карантинное помещение окружат двойным кольцом охраны 19 февраля 2020, 11:41
Все новости
Главные новости
Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще
Еще в одной стране обнаружили коронавирус
Зеленский соберет известных врачей, чтобы оценить медреформу
Спецоперация в Днепре: спецназначенцы освободили директоршу предприятия
Все новости
здоровье

Покраснение и сыпь на лице 10 причин, почему они появляются

исследование

Крах "теории лжи". Наша мимика ничего не говорит об эмоциях

мимими

Что происходит в мозге мамы и ребенка при поцелуе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів