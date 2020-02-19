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Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще

Среда, 19 февраля 2020, 14:25
Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще

Динамика заболеваемости коронавирусом Covid-19 показывает: ежедневное количество выздоровевших почти сравнялось с числом заболевших.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США

Детали: На графике можно увидеть, что 18 февраля в мире было зафиксировано 1,9 тыс. новых случаев болезни, в то же время случаев выздоровления в тот же день было 1,8 тыс.

Еще 13 февраля эта разница составляла 15,1 тыс. зараженных к 1,1 тыс. выздоровевших.

 

Всего в настоящее время в мире зафиксировано немного более 75 тыс. случаев заболевания новым коронавирусом, из них 2 тысячи человек уже умерли, 15 тысяч - поправились.

Китайский научный журнал по эпидемиологии Chinese Journal of Epidemiology еще 17 февраля писал, что в целом пик эпидемии уханского коронавируса в стране остался позади. Максимальная вспышка болезни наблюдалась в период 23-26 января, после чего эпидемия пошла на спад.

Авторы статьи обратили внимание, что 81% пациентов перенесли легкую форму болезни, а общий уровень смертности от вируса очень низкий – всего 2,3%.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: коронавирусздоровье
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