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Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

Середа, 19 лютого 2020, 15:06

Эстонский парламент в среду одобрил резолюцию "Об исторической памяти и подделке истории", в которой осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

72 депутата поддержали документ, один выступил против, еще 6 не голосовали.

Преамбула резолюции осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, за подписанием которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала второй мировой войны".

В резолюции выражена поддержка Польши и другим европейским странам, которых "Россия в последнее время относит к виновникам начала Второй мировой войны".

Документ осуждает "попытки российской власти переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Эстонские депутаты подчеркивают, что Вторая мировая война стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, а фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортации и лишения жизни и свободы.

Парламент призвал правительство Эстонии поддерживать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и во всем мире.

"Українська правда" у Threads

Теми: Естонія
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