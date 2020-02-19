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Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

Среда, 19 февраля 2020, 15:06

Естонський парламент у середу схвалив резолюцію "Про історичну пам'ять і підробку історії", в якій засудив російську інтерпретацію історичних подій, що передували Другій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.

72 депутати підтримали документ, один виступив проти, ще 6 не голосували.

Преамбула резолюції засуджує пакт Молотова-Ріббентропа і його секретні протоколи, за підписанням яких настала "окупація країн Балтії і розподіл Польщі двома тоталітарними режимами, що стало важливою передумовою початку Другої світової війни".

У резолюції висловлена підтримка Польщі та іншим європейським країнам, яких "Росія останнім часом відносить до винуватців розв'язання Другої світової війни".

Документ засуджує "спроби російської влади переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни і перекладаючи відповідальність на жертв агресії ".

Естонські депутати підкреслюють, що Друга світова війна стала можливою як прямий наслідок підписання пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР і Німеччиною, а фашистська Німеччина, комуністичний Радянський Союз та інші тоталітарні режими винні в небачених за масштабами в історії людства масових вбивствах, депортації і позбавлення життя і волі.

Парламент закликав уряд Естонії підтримувати збереження автентичної історичної пам'яті як в Естонії, так і в усьому світі.

Темы: Эстония
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