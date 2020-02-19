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Бужанський пояснив, чому не вшанував стоячи пам’ять героїв Небесної сотні

Середа, 19 лютого 2020, 16:00
Бужанський пояснив, чому не вшанував стоячи пам’ять героїв Небесної сотні

Депутат із президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський пояснив, чому не вшанував стоячи пам’ять загиблих учасників Революції гідності хвилиною мовчання у Верховній Раді 19 лютого.

Джерело: коментар Бужанського Радіо Свобода

Пряма мова: "Я бачив кілька дописів, вони абсолютно брехливі, я поясню чому. На сьогоднішнє відео накладені учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам’ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу".

Що було раніше: 18 лютого віцеспікер Руслан Стефанчук на початку ранкового засідання Верховної Ради запропонував депутатам вшанувати  хвилиною мовчання  усіх загиблих на Майдані, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність та суверенітет.

Наступного дня, 19 лютого, з пропозицією вшанувати героїв Небесної сотні і Революції Гідності з трибуни парламенту до депутатів звернулася заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина").

Після цього у мережі розповсюдився відеозапис, на якому видно, що депутат Максим Бужанський сидить, коли його колеги на пропозицію Кондратюк встали для вшанування загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо: Цими днями в Україні згадують жертв розстрілів на Майдані. У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною сотнею". Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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