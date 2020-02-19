Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память героев Небесной сотни

Депутат из президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля.

Источник: комментарий Бужанского Радио Свобода

Прямая речь: "Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вицеспикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода".

Что было раньше: 18 февраля вицеспикер Руслан Стефанчук в начале утреннего заседания Верховной Рады предложил депутатам почтить минутой молчания всех погибших на Майдане, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет.

На следующий день, 19 февраля, с предложением почтить героев Небесной сотни и Революции Достоинства с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина").

После этого в сети распространился видеозапись, на которой видно, что депутат Максим Бужанский сидит, когда его коллеги по предложению Кондратюк встали, чтобы почтить погибших минутой молчания.

Напомним: В эти дни в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней". Среди погибших было и более десятка силовиков.