Збитки на 2,49 млн: НАБУ оголосило підозру начальнику адміністрації порту Бердянська

Антикорупційники повідомили начальнику адміністрації "Бердянський морський торговельний порт" про підозру у зловживанні службовим становищем, наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків.

Джерело: пресслужба Національного антикорупційного бюро та сторінка Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "Дії начальника адміністрації порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою –ред.) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення –ред.) Кримінального кодексу".

Деталі: Згідно з інформацією із сайту адміністрації Бердянського морського порту, її начальником є Олександр Барчан.

Крім того, в рамках розслідування вказаної справи, детективи затримали ще трьох осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, а саме заступника начальника та інженера державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт", а також колишню керівницю комерційної компанії.

За версією НАБУ, зазначені особи продовж 2018 – початку 2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання. В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Що було раніше: Фінансові втрати ДП "Бердянський морський торговельний порт" за 2018 рік становили 4,6 млн доларів.