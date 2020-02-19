Убытки на 2,49 млн: НАБУ объявило подозрение начальнику администрации порта Бердянска

Антикорупционные силовики сообщили начальнику администрации "Бердянский морской торговый порт" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, следствием чего стало нанесение 2,49 млн грн убытков.

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро и страница Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Действия начальника администрации порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью -ред.) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог -ред.) Уголовного кодекса".

Детали: Согласно информации с сайта администрации Бердянского морского порта, ее начальником является Александр Барчан.

Кроме того, в рамках расследования указанного дела, детективы задержали еще трех человек, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

По версии НАБУ, указанные лица в течении 2018 - начала 2019 годов организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование. В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Что было раньше: Финансовые потери ГП "Бердянский морской торговый порт" за 2018 год составили 4,6 млн долларов.