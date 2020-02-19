Як правильно перетинати "зебру": Верховний суд роз'яснив тонкощі ПДР

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Середа, 19 лютого 2020, 17:33

Верховний суд ухвалив рішення, яким роз'яснив правила дорожнього руху щодо перетину нерегульованих пішохідних переходів водіями і пішоходами.

Джерело: повідомлення у Facebook заступника начальника Патрульної поліції України Олексія Білошицького

Деталі: За його словами, в позиції суду викладено корисні роз’яснення, щодо пункту правил 18.1:

- на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід;

- водій транспортного засобу зобов'язаний своїм маневром показати пішоходу, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість або зовсім зупинитися;

- забороняється об'їжджати пішохода, який перебуває на пішохідному переході, незалежно від відстані між ним і автівкою, а також збільшувати швидкість з метою "проскочити" перед пішоходом, який вже ступив на "зебру";

- водій повинен врахувати можливі маневри пішохода на пішохідному переході. Той може зупинитися, побігти або уповільнити хід. Водій має спрогнозувати можливий розвиток ситуації й зробити все, щоб зіткнення не сталося.

Українська правда
Теми: дороги законодавство суд авто


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